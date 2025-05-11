ماليزيا.. أنثى فيل تصاب بحالة هياج وتتلف مقدمة شاحنة بعد مقتل صغيرها



كوالالمبور- (د ب أ)

نفق فيل صغير بعدما صدمته شاحنة على طريق "جيريك-جيلي" السريع في شمال ماليزيا، اليوم الأحد، مما تسبب في إصابة أمه بحالة هياج، وإتلافها للجزء الأمامي من الشاحنة التي صدمت صغيرها.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن ذو الكفل محمود، وهو مسؤول شرطي في منطقة جيريك، القول إن سائق الشاحنة (28 عاما) كان مسافرا من جيريك في الغرب ومتجها إلى جيلي شرقا، عند حوالي الساعة 0250 من صباح اليوم عندما وقع الحادث.

وأضاف أن التحقيقات الأولية كشفت أن سائق الشاحنة، التي كانت تنقل دجاجا، لاحظ أن هناك فيلا كبيرا على الجانب الأيمن من الطريق.

وأوضح مسؤول الشرطة في بيان صدر عنه اليوم: "ولكن، بعد لحظات، ظهر فيل صغير فجأة قادما من الغابة على الجانب الأيسر، وحاول عبور الطريق... وقد كان قصر المسافة سببا في عدم تمكن السائق من التوقف في الوقت المناسب، ما أدى إلى اصطدامه المميت بالفيل الصغير، الذي لقى حتفه في مكان الحادث".

وقال المسؤول إنه بعد ذلك بوقت قصير، ثار الفيل الأكبر (الذي يعتقد أنه أم الفيل الصغير) وأتلف مقدمة الشاحنة، بعدما دخل في حالة هياج.

وأضاف أن سائق الشاحنة لم يصب بأي إصابات.