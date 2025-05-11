رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق: غزة فلسطينية ويجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية

وكالات

نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت دعوته بإنهاء الحرب في غزة، قائلًا: "علينا إنهاء الحرب والانسحاب من غزة".

وأشار أولمرت في تصريحاته للصحيفة، أن غزة فلسطينية ويجب أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف الحرب في غزة وإعادة الأسرى والإفراج عن السجناء الفلسطينيين.

وتأتي تلك التصريحات في ظل اشتعال الداخل الإسرائيلي، وتصاعد وتيرة المطالبات بإبرام صفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وإنهاء الحرب في غزة.

يذكر أن عائلات الأسرى الإسرائيلين نظمت بالأمس مظاهرات كبيرة واحتجاجات واسعة للمطالبة بتنحي نتنياهو، وإنهاء الصراع الدائر في غزة منذ أكتوبر 2022.