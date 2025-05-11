قبل بدء المحادثات مع أمريكا.. عراقجي: البرنامج النووي الإيراني غير قابل للتفاوض

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إن وزير الخارجية عباس عراقجي يتوجه إلى العاصمة العمانية مسقط بعد إجراء مشاورات في طهران للمشاركة في الجولة الرابعة من المحادثات مع واشنطن.

وأفادت الخارجية الإيرانية، بأن الجولة الرابعة من المحادثات ستعقد بتسهيل من وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر البوسعيدي، وحضور كبار المفاوضين من واشنطن وطهران.

وتابعت: "وفدنا المفاوض مع واشنطن لن يدخر جهدًا لحماية مصالح أمتنا في مجال الطاقة النووية السلمية مع رفع العقوبات والقيود الاقتصادية".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن البرنامج النووي لطهران كل جوانبه سلمية "وهو جزء من حقوق الشعب الإيراني وغير قابل للتفاوض أو المقايضة"، وفق ما نقله التلفزيون الإيراني.

وذكر عراقجي، أن "تخصيب البرنامج النووي أحد إنجازات إيران ودفعنا لأجله ثمنًا باهظًا من دماء علمائنا النوويين وهو أمر غير قابل للتفاوض".

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من الولايات المتحدة وإيران، اليوم الأحد، في سلطنة عمان في الجولة الرابعة من المفاوضات بشأن برنامج إيران النووي المثير للجدل.

ومن المتوقع أن يشارك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في المحادثات في العاصمة العمانية مسقط.