وزير الدفاع الإسرائيلي: سأعرض خطة لتقديم امتيازات لجنود الاحتياط بـ3 مليارات شيكل

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه سيعرض على الحكومة اليوم خطة شاملة لتقديم امتيازات لجنود الاحتياط بقيمة 3 مليارات شيكل.

وأضاف كاتس "يجب أن يعلم كل جندي احتياط يتم استدعاؤه أن الحكومة تدعمه وتهتم به وبعائلته وستفعل كل ما بوسعها لتخفيف العبء عنه".

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إن إعادة كل المفقودين والأسرى أحياء أو أمواتًا التزام عميق وواجب أخلاقي ووطني.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت اليوم الأحد، إنه تم تجنيد لواءي احتياط من المشاة والمدرعات بهدف توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه تم تجنيد 5 ألوية احتياط حتى الآن في إطار توسيع العمليات بغزة، مشيرة إلى أن الجيش يرفض تقديم معطيات بشأن نسبة الاستجابة في ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها.

ويأتي ذلك ضمن التحضيرات للعملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلقت عليها اسم "عربات جدعون"، لينضما إلى 3 ألوية احتياط تم تجنيدها الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال.

وبذلك، يرتفع عدد ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها مؤخرًا إلى 5 ألوية.