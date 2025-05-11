قُتِل عام 1982.. نتنياهو يعلن استعادة رفات جندي إسرائيلي دُفن في سوريا

وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، استعادة رفات جثمان الجندي الإسرائيلي تسفي فيلدمان، الذي قُتِل في معارك جنوب لبنان عام 1982.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات (الموساد) نفذا عملية خاصة استعادا فيها رفات الجندي تسفي فيلدمان، المقتول في معركة "السلطان يعقوب" خلال حرب لبنان الأولى.

وذكر البيان أنه "منذ عقود لم تتوقف الجهود لاستعادة جثة فيلدمان ودفنها في إسرائيل، تمامًا كما أُعيدت جثة الجندي زخاريا باومل قبل 6 سنوات".

وأشار إلى أن "الجهود مستمرة لاستعادة جثة أخرى مفقودة، تعود للجندي يهودا كاتس الذي قُتِل في المعركة نفسها".

وختم بيان مكتب رئيس حكومة الاحتلال بالتشديد على أن إسرائيل "ستواصل العمل من أجل إعادة جميع أسراها الأحياء والأموات".

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير لها، إن عملية استعادة جثمان الجندي تسفي فيلدمان، نُفِذت بشكل سري، مشيرة إلى أنه تم إعادة دفن فيلدمان داخل إسرائيل، ليغلق بذلك ملف دام أكثر من 4 عقود.

وفي يونيو 1982، وقعت معركة "السلطان يعقوب" بين قوات سورية وإسرائيلية، تكبدت خلالها الأخيرة خسائر كبيرة وأُسِر 3 من جنودها.

وحملت المعركة اسم قرية السلطان يعقوب، الواقعة في البقاع اللبناني قرب الحدود مع سوريا.