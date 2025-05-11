الجيش الإسرائيلى يجند لواءي احتياط لتوسيع الحرب على غزة



وكالات

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم تجنيد لواءي احتياط من المشاة والمدرعات بهدف توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأنه تم تجنيد 5 ألوية احتياط حتى الآن في إطار توسيع العمليات بغزة، مشيرة إلى أن الجيش يرفض تقديم معطيات بشأن نسبة الاستجابة في ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها.

ويأتي ذلك ضمن التحضيرات للعملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلقت عليها اسم "عربات جدعون"، لينضما إلى 3 ألوية احتياط تم تجنيدها الأسبوع الماضي، وفق ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال.

وبذلك، يرتفع عدد ألوية الاحتياط التي تم تجنيدها مؤخرًا إلى 5 ألوية.

وأوضحت إذاعة الجيش، أنه رغم استدعاء آلاف الجنود من وحدات الاحتياط في الأيام الأخيرة، فإنهم ما زالوا يشكلون جزءًا صغيرًا من منظومة الاحتياط الشاملة في الجيش الإسرائيلي.

واعتبرت أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية تعتمد بالأساس على القوات النظامية، على أن يتم توسيع العمليات لاحقًا بشكل تدريجي.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن 3 فقط من الألوية ستشارك في العملية البرية داخل غزة، بينما تم إرسال الألوية الأخرى إلى جبهات أخرى: لواء المدرعات 8 حلّ محل لواء المدرعات النظامي 7 في جنوب لبنان، ولواء "ألكسندروني" من الاحتياط تم نقله إلى الحدود السورية بدلًا من لواء المظليين.