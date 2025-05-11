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بسبب تصاريح الحج.. السلطات السعودية تلقي القبض على مصرية في الرياض

10:48 ص الأحد 11 مايو 2025

ضبط سيدة

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وكالات

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن ضبط مقيمة مصرية في منطقة الرياض، بعد تورطها في عمليات نصب واحتيال مرتبطة بموسم الحج لعام 2025.

وأوضح الأمن العام السعودي، في بيان رسمي، أن المقيمة قامت بادعاء قدرتها على إصدار تصاريح لأداء مناسك الحج والدخول إلى مدينة مكة المكرمة، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ عملياتها.

ونشرت صفحة الأمن العام صورة للمتهمة من الخلف، مؤكدة أنه تم إيقافها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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