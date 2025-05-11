بسبب تصاريح الحج.. السلطات السعودية تلقي القبض على مصرية في الرياض

وكالات

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن ضبط مقيمة مصرية في منطقة الرياض، بعد تورطها في عمليات نصب واحتيال مرتبطة بموسم الحج لعام 2025.

وأوضح الأمن العام السعودي، في بيان رسمي، أن المقيمة قامت بادعاء قدرتها على إصدار تصاريح لأداء مناسك الحج والدخول إلى مدينة مكة المكرمة، مستغلة مواقع التواصل الاجتماعي في تنفيذ عملياتها.

شرطة منطقة الرياض تقبض على مقيمة لارتكابها عمليات نصب واحتيال بادعاء إصدار تصاريح لأداء الحج ودخول مدينة مكة المكرمة.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/cgNFKBPsmR — الأمن العام (@security_gov) May 10, 2025

ونشرت صفحة الأمن العام صورة للمتهمة من الخلف، مؤكدة أنه تم إيقافها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، قبل إحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.