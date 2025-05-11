صحة غزة: 1500 مواطن فقدوا بصرهم جراء حرب الإبادة

غزة - ( د ب أ)

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد، بأن نحو 1500 مواطن فقدوا البصر جراء "حرب الإبادة"، إضافة إلى أن هناك 4000 آخرين مهددين بفقدانه في ظل نقص الأدوية والتجهيزات الطبية.

وقال عبد السلام صباح مدير مستشفى العيون بغزة، في بيان نشرته الوزارة على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "القطاع الصحي يشهد عجزا خطيرا في المستهلكات والأجهزة الطبية الخاصة بجراحات العيون، مما سيتسبب في انهيار شبه كامل للخدمات الجراحية، خاصة لأمراض الشبكية واعتلال الشبكية الناتج عن السكري والنزيف الداخلي".

وأضاف أن "مستشفى العيون لا يمتلك حاليًا سوى ثلاثة مقصات جراحية مستهلكة تُستخدم بشكل متكرر، ما يضاعف المخاطر على حياة المرضى ويمنع إنقاذهم".

ولفت إلى أن "العديد من إصابات العيون الناجمة عن الانفجارات تحتاج إلى مواد طبية مثل الهيلون والخيوط الدقيقة، وهي على وشك النفاد الكامل".

وأشار إلى أن "مستشفى العيون على وشك إعلان فقدان القدرة على تقديم أي خدمات جراحية، ما لم يتم التدخل الفوري والعاجل من الجهات المعنية والمنظمات الدولية".