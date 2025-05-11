أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 965 ألفا و890 فردا، من بينهم 1310 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.



وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10792 دبابة، منها دباباتان أمس السبت، و22446 مركبة قتالية مدرعة، و27670 نظام مدفعية، و1381 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1159 من أنظمة الدفاع الجوي.



وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 372 طائرة حربية، و335 مروحية، و35537 طائرة مسيرة، و3197 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و47947 من المركبات وخزانات الوقود، و3878 من وحدات المعدات الخاصة.



يُذكر أنه يتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.