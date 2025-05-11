بابا الفاتيكان الجديد يطل من شرفة كاتدرائية القديس بطرس للصلاة

روما (د ب أ)

سيطل بابا الفاتيكان الجديد ليو الرابع عشر علنًا مرة أخرى اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس.

ومن شرفة كاتدرائية القديس بطرس، سيتلو أول بابا من الولايات المتحدة، الكاردينال السابق روبرت فرانسيس بريفوست، أول صلاة له في منتصف نهار الأحد في كنيسة القديس بطرس، بصفته قائدا للكاثوليك البالغ عددهم 1.4 مليار كاثوليكي في العالم.

ومن المتوقع أن يحضر عشرات الآلاف من الأشخاص لرؤيته شخصيًا للمرة الأولى.

وتم انتخاب المبشر السابق ورئيس الرهبنة الأوغسطينية البالغ من العمر 69 عامًا يوم الخميس خلفًا للبابا فرنسيس، ليصبح البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

وعندما صعد إلى الشرفة بعد ذلك بوقت قصير بصفته ليو الرابع عشر، حيا أكثر من 100 ألف شخص كانوا ينتظرون في الأسفل بكلمات:"السلام عليكم جميعًا". وأعقب ذلك هتافات صاخبة.



ويوم السبت، قام البابا الجديد بإحدى رحلاته الأولى خارج الفاتيكان لزيارة قبر سلفه. وقد تم اصطحابه إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري المريمية في روما، وهي المثوى الأخير للبابا السابق فرنسيس، والذي كان من الأرجنتين.

وصلى ليو عند القبر، الذي يحمل نقشًا لاتينيًا بسيطًا مكتوبًا عليه "فرنسيسكوس".

ومن المقرر أن يقام قداس تنصيبه الكبير يوم الأحد المقبل، مرة أخرى في ساحة القديس بطرس. ومن المتوقع أن يحضره قادة وممثلون من جميع أنحاء العالم.