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السيطرة على حرائق المستودعات النفطية في بورتسودان بالسودان

08:48 ص الأحد 11 مايو 2025

الدفاع المدني السوداني

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وكالات

أعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الأحد، السيطرة تماما على الحرائق التي اندلعت في مستودعات نفطية رئيسية ومواقع أخرى في مدينة بورتسودان شرقي البلاد.

وقال مدير الدفاع المدني عثمان عطا في بيان: "سيطرنا تماما علي كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة في بورتسودان، في ظل ظروف بالغة التعقيد ومخزونات بترولية بكميات كبيرة".

وأشاد عطا بـ"خطة عمل محكمة ومجهودات كبيرة"، وفقا لسكاي نيوز.

وتتخذ حكومة السودان المرتبطة بالجيش من بورتسودان مقرا، منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع قبل أكثر من عامين.

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