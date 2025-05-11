الرئيس الفرنسي: مقترح بوتين بشأن المفاوضات مع كييف خطوة غير كافية

وكالات

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا هو خطوة أولى لكنها غير كافية، بعدما طالبت كييف وحلفاؤها بوقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يوما.

وقال ماكرون لصحفيين بعد وصوله إلى بولندا بالقطار عائدا من العاصمة الأوكرانية: "وقف إطلاق النار غير المشروط لا تسبقه مفاوضات".

واعتبر أن اقتراح بوتين إجراء مباحثات مباشرة في تركيا في 15 مايو يُظهر أنه يبحث عن مسار للتسوية، لكنه لا يزال يرغب في كسب الوقت، وفقا للغد.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، مؤكدًا اقتراحه إجراء مفاوضات مباشرة في إسطنبول في 15 مايو الحالي.

وفي كلمة للرئيس الروسي لوسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، قال بوتين إنه لم يرفض أبدًا الحوار مع أوكرانيا، وإنه يقترح على كييف العودة إلى المفاوضات دون شروط.

وأكد أن موسكو طرحت مرارًا مفاوضات لوقف إطلاق النار وجاء الرفض من كييف، مشيرا إلى أن لا يستبعد تمديد هدنة عيد النصر مع أوكرانيا.

وقال بوتين: "الجميع يدرك أنه خلال المحادثات واللقاءات التي جرت في موسكو، تم التطرق إلى موضوع تسوية النزاع في أوكرانيا، ونشكر جميع أصدقائنا على الاهتمام الذي يُولُونَه لهذا النزاع وعلى الجهود التي يبذلونها لإنهائه".

وأضاف: أريد التوقف عند هذه النقطة، فكما هو معروف، روسيا طالبت مرارًا وطرحت مبادرات لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه المبادرات قُوِّضت من قِبَل الجانب الأوكراني.