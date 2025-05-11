رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق ينسحب من الترشح للرئاسة



وكالات

أعلن هان دوك سو، رئيس وزراء كوريا الجنوبية السابق، والقائم بأعمال الرئيس، اليوم الأحد، انسحابه من سباق الترشح للرئاسة عن الحزب المحافظ بعد محاولة قصيرة باءت بالفشل أعقبتها خلافات داخلية قبل اقتراب موعد الانتخابات بأيام معدودة.

واختار أعضاء حزب سلطة الشعب، أمس السبت، منافسه كيم مون-سو مرشحا للحزب بعد أن حالت مشاركة هان المتأخرة في السباق دون التوصل إلى توافق بشأن مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في الثالث من يونيو، بحسب الغد.

وقال هان، اليوم الأحد، إنه يقبل كل شيء برحابة صدر، ويأمل أن يفوز كيم في الانتخابات المبكرة التي اندلعت بعد إقالة الرئيس السابق للبلاد.

وسجل كيم رسميا كمرشح عن حزب سلطة الشعب صباح اليوم الأحد، وهو الآن المرشح المحافظ المحتمل في كوريا الجنوبية في مواجهة المرشح الأوفر حظا لي جاي ميونج من الحزب الديمقراطي المعارض.

وبذل هان وكيم جهودا حثيثة لتحقيق الوحدة خلال الأسبوع الماضي، وعقدا سلسلة من المحادثات باءت بالفشل في محاولة للتوصل إلى طريقة لتوحيد حملتيهما الانتخابيتين لتفادي تقسيم الأصوات.