ترامب: فخور بالهند وباكستان لإدراكهما أن الوقت حان لوقف إطلاق النار



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه فخور جدا بالقيادة الراسخة للهند وباكستان لإدراكهما أن الوقت حان لوقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على دوره في تسهيل وقف إطلاق النار مع الهند.

وفي منشورٍ على موقع إكس، قال شهباز شريف: "نشكر الرئيس ترامب على قيادته ودوره الاستباقي من أجل السلام في المنطقة".

وتابع: "تُقدّر باكستان الولايات المتحدة لتسهيلها هذه النتيجة، التي قبلناها حرصًا على السلام والاستقرار الإقليميين".

كما شكر نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو على مساهماتهما القيّمة من أجل السلام في جنوب آسيا".

وأضاف: "تعتقد باكستان أن هذا يُمثل بدايةً جديدةً في حل القضايا التي عصفت بالمنطقة وحال دون مسيرتها نحو السلام والازدهار والاستقرار."

وتوصلت الهند وباكستان لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب محادثات جرت بوساطة أميركية، لإنهاء الصراع بين البلدين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح، في وقت سابق، أن الدولتين اتفقتا على وقف إطلاق النار، بعد محادثات توسطت فيها واشنطن.