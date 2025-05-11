بيسكوف: تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا يتطلب مفاوضات جادة



وكالات

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التوصل إلى تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا لن يكون ممكنا إلا من خلال مفاوضات جادة.

وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحقيق سلام مستدام من خلال المفاوضات المقترحة في تركيا: "لا يمكن التوصل إلى سلام مستدام إلا من خلال مفاوضات جادة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اقترح اليوم الأحد على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة في 15 مايو في إسطنبول، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن بوتين أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث إمكانية استضافة تركيا لمفاوضات مباشرة مع الجانب الأوكراني.

ولم يستبعد الرئيس الروسي التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار خلال المفاوضات مع أوكرانيا، مؤكدا أن مقترح الجانب الروسي بشأن المفاوضات موجود على الطاولة، والقرار يعود إلى كييف ورعاتها.

من جانبه قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف تعليقا على مبادرة الرئيس الروسي: "الآن هناك عرض لإجراء مفاوضات دون شروط. ينبغي فقط القدوم وبدء المفاوضات. الأمر بسيط بما فيه الكفاية، بالطبع إذا كان لديهم الرغبة في ذلك".

وأضاف: "نحن مستعدون للبدء منذ الصباح الباكر. وسنعلن قريبا عن الشخصية التي سترأس الوفد الروسي".