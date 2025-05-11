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بوتين: لن ننسى بطولة جنود كوريا الشمالية في دحر ميليشيات أوكرانيا

03:22 ص الأحد 11 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية

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وكالات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باحترافية وشجاعة وبطولة جنود جمهورية كوريا الشمالية الذين ساعدوا في تحرير مقاطعة كورسك.

وقال بوتين للصحفيين في الكرملين: "أود أن أؤكد أن جنود جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، إلى جانب مقاتلينا، نفذوا مهامهم باحترافية، وأظهروا شجاعة وبطولة، وتصرفوا، وأكرر هذا، بأعلى درجات الاحترافية، وأظهروا تدريبا واستعدادا جيدا".

وأكد أنه سعيد بتقديم الشكر شخصيا للقادة العسكريين لجيش الشعب الكوري الشمالي ونقل أحر الكلمات للجنود وقادة وحدات القوات الخاصة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين قاتلوا بالقرب من كورسك، وفقا لروسيا اليوم.

وشكر الرئيس بوتين وحدات الجيش الشعبي الكوري التي شاركت في دحر الميليشيات الأوكرانية التي تسللت إلى كورسك، مشيدا بأدائهم المشرف وشجاعتهم، قائلا إنهم تسربلوا بالمجد الذي لا يزول.

وأضاف أنه ممتن شخصيا للزعيم كيم جونج أون، وللقيادة والشعب الكوري الشمالي، مؤكدا أن الشعب الروسي لن ينسى أبدا بطولة الجنود الكوريين الشماليين.

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مشاركة القوات الكورية الشمالية جاءت وفقا للمادة الرابعة من اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

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