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4 شهداء و8 مصابين في غارات إسرائيلية على خان يونس

03:16 ص الأحد 11 مايو 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

استهدف جيش الاحتلال خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، خيمة للنازحين في حي الأمل بخان يونس، جنوبي قطاع غزة.

واستهدف القصف الإسرائيلي خيمة للنازحين من عائلة العلمي، غرب حي الأمل بمدينة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 4 وإصابة شخص، وتم نقلهم جميعا إلى مجمع ناصر الطبي.

وهزت سلسلة من الغارات العنيفة منطقتي رفح وخان يونس، الغارات الأولى استهدفت المناطق الغربية من خان يونس، حيث شنت الطائرات المسيرة 3 غارات، الأولى استهدفت خيمة للنازحين من عائلة العلمي، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، طفلان ووالداهما.

وكانت العائلة نائمة في الخيمة التي تقع في حي الأمل، عندما قصفتها طائرات الاحتلال المُسيَّرة، مما أدى إلى استشهاد الزوج وزوجته و2 من أطفالهما، ووصول إصابة خامسة إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج، وفقا لما ذكرته الغد.

وفي مواصي خان يونس، استهدف قصفا إسرائيليا خيمة أسفر عن وقوع عدد من المصابين.

وعاودت طائرات الاحتلال استهداف خيمة أخرى للنازحين في منطقة المواصي الجنوبية، وتحديدا عند منطقة العطار، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص من بينهم إصابات شديدة الخطورة.

وبالتزامن مع هذه الغارات، نفذت طائرات الاحتلال 3 غارات على المناطق الغربية لمدينة رفح.

وفي المجمل نفذت طائرات الاحتلال الحربية والمُسيَّرة 6 غارات على مدينتى رفح وخان يونس، مما أدى إلى استشهاد 4 وإصابة 8، فيما لا تزال طائرات الاحتلال تحلق بشكل مكثف في أجواء مدينتى رفح وخان يونس، فضلا عن القصف المدفعي الذي يستهدف المناطق الشرقية من خان يونس، وتحديدا بلدتي عبسان وخزاعة.

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