بسبب عزف الموسيقى والأغاني.. طالبان تعتقل 14 شخصاً في أفغانستان

وكالات



أفادت الشرطة الإقليمية في أفغانستان، السبت، أن سلطات حركة طالبان اعتقلت 14 شخصاً في ولاية تخار شمال البلاد، بتهمة عزف الموسيقى والغناء خلال تجمع ليلي.



وذكرت الشرطة في بيان أن المعتقلين "استغلوا الليل للتجمع في منزل بمدينة تالقان، حيث عزفوا موسيقى وأدوا أغانٍ، مما تسبب بإزعاج عام"، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية معهم.



فرضت طالبان منذ عودتها إلى الحكم في عام 2021، قيوداً صارمة على الأنشطة الفنية والثقافية، حيث حظرت العروض الموسيقية الحية في الأماكن العامة والمناسبات الخاصة، بما في ذلك المطاعم، السيارات، وقاعات حفلات الزفاف.



كما أغلقت الحركة مدارس الموسيقى، ودمرت العديد من الآلات الموسيقية وأجهزة الصوت بحجة مكافحة "الفساد الأخلاقي"، ودفعت هذه السياسات عدداً كبيراً من الموسيقيين إلى مغادرة البلاد خوفاً من القمع وخسارة مصادر رزقهم، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".



ورغم ذلك، سمحت طالبان للموسيقيين الذين اختاروا البقاء بتقديم أناشيد دينية بدون مرافقة موسيقية، في تكرار للسياسات التي انتهجتها الحركة خلال فترة حكمها السابقة بين عامي 1996 و2001.