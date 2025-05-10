رئيس الوزراء الباكستاني: انتصرنا على العدو والهند شنت علينا حربًا لا مبرر لها

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن باكستان تمكنت من الانتصار على العدو في مواجهة العدوان الهندي، معتبراً أن الحرب التي شنتها الهند "لا مبرر لها".

وقال شريف في مؤتمر صحفي: "واجهنا تحدياً يتعلق بحريتنا، وقررنا الرد على العدو بالأسلوب ذاته ولكن بطريقة أفضل"، مؤكدًا أن الجيش الباكستاني قد رد بكل قوة على العدوان الهندي "بطريقة مهنية عالية.

وأضاف "شريف": "جنودنا الأبطال واجهوا ببسالة كل المحاولات الهندية للاعتداء علينا"، موضحًا أن كل ما فعله العدو كان شائناً، في حين أن القوات الباكستانية دمرت قواعد العدو الجوية والعسكرية بالكامل وأسقطت طائرات رافال الهندية.

وأشار شريف في ختام تصريحاته، إلى أن الهند قتلت مواطنين أبرياء، بينما حافظ الجيش الباكستاني على الوطن ومقدراته، مؤكدًا أن باكستان أوضحت للهند أنه "لا بد من الجلوس إلى طاولة المفاوضات" لإنهاء التوترات بين البلدين.