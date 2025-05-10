سي إن إن: سماع دوي انفجارات في الجزء الخاضع لإدارة باكستان من كشمير

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، أنه سُمع دوى أصوات انفجارات متعددة في الشطر الذي تديره باكستان من كشمير في وقت مبكر من مساء السبت بالتوقيت المحلي.

في مقاطع فيديو نُشرت للشبكة الأمريكية، من منطقة بهيمبر، يُسمع دوي عشرات الانفجارات وهي تدوي في السماء على شكل دفعات سريعة، كما تُظهر المقاطع بقعًا ضوئية، ربما مقذوفات تطير في الهواء.

وقال مصدر حكومي محلي لشبكة (سي إن إن)، إن الانفجارات كانت هجمات من الجانب الهندي لخط السيطرة، خط وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الجانبين في كشمير.

ولم تتمكن الشبكة من التحقق من هذه الادعاءات، وقد تواصلت مع الجيشين الباكستاني والهندي للتعليق.

يأتي هذا عقب انفجارات هزت سريناغار في الشطر الهندي من كشمير في وقت سابق من يوم السبت، كما أفاد شهود عيان ومسؤول حكومي هندي واحد على الأقل في كشمير وولايتي البنجاب وغوجارات الحدوديتين برؤية طائرات بدون طيار وسماع دوي انفجارات قريبة.