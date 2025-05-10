زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل: تل أبيب دولة منقسمة ومنبوذة وفقيرة وتنهار من الداخل

وكالات

شن زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، يائير جولان، هجوماً حاداً على حكومة بنيامين نتنياهو، متهماً إياها بالتسبب في "أكبر فشل أمني" للبلاد، محذراً من أن الانشغال بالحوثيين يصرف الانتباه عن هذا الفشل.

وقال جولان في تصريحات صحفية إن نتنياهو "دمر العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة"، في وقت تجتمع فيه قوى العالم لتشكيل نظام إقليمي جديد بينما "إسرائيل خارج المعادلة"، حسب تعبيره.

وأضاف أن الحكومة الحالية "تفوّت فرصة تاريخية لدفع المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل ضمن تحالف إقليمي يتبلور"، مشيراً إلى أن قراراتها، لا سيما في غزة، "مدفوعة بأوهام غيبية ومصالح سياسية ضيقة"، متّهماً حكومة نتنياهو وسموتريتش بأنها "ترسل الجيش إلى مستنقع غزة دون أهداف عملياتية حقيقية أو رؤية واضحة أو إنجازات ملموسة".

كما اعتبر جولان أن إسرائيل اليوم "معزولة دولياً، تطبق رؤية اليمين، ومنقسمة ومنبوذة وفقيرة، وتعاني من غلاء معيشة جنوني"، محذراً من انهيار داخلي شامل.