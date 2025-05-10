إعلان

زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل: تل أبيب دولة منقسمة ومنبوذة وفقيرة وتنهار من الداخل

09:39 م السبت 10 مايو 2025

يائير جولان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شن زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل، يائير جولان، هجوماً حاداً على حكومة بنيامين نتنياهو، متهماً إياها بالتسبب في "أكبر فشل أمني" للبلاد، محذراً من أن الانشغال بالحوثيين يصرف الانتباه عن هذا الفشل.

وقال جولان في تصريحات صحفية إن نتنياهو "دمر العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة"، في وقت تجتمع فيه قوى العالم لتشكيل نظام إقليمي جديد بينما "إسرائيل خارج المعادلة"، حسب تعبيره.

وأضاف أن الحكومة الحالية "تفوّت فرصة تاريخية لدفع المصالح الأمنية الحيوية لإسرائيل ضمن تحالف إقليمي يتبلور"، مشيراً إلى أن قراراتها، لا سيما في غزة، "مدفوعة بأوهام غيبية ومصالح سياسية ضيقة"، متّهماً حكومة نتنياهو وسموتريتش بأنها "ترسل الجيش إلى مستنقع غزة دون أهداف عملياتية حقيقية أو رؤية واضحة أو إنجازات ملموسة".

كما اعتبر جولان أن إسرائيل اليوم "معزولة دولياً، تطبق رؤية اليمين، ومنقسمة ومنبوذة وفقيرة، وتعاني من غلاء معيشة جنوني"، محذراً من انهيار داخلي شامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يائير جولان إسرائيل حزب الديمقراطيين في إسرائيل نتنياهو الحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة