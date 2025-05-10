مصر تعرب عن تعازيها للكونجو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها مع جمهورية الكونجو الديموقراطية الشقيقة إثر الفيضانات التي تعرضت لها بشرق البلاد والتي أسفرت عن سقوط مئات من الضحايا والمصابين، إلى جانب وقوع أضرار جسيمة.

وتتقدم مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى حكومة وشعب الكونجو الديموقراطية ولذوي الضحايا في هذا الظرف الإنساني الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.