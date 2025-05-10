وزير الخارجية: لا أمن ولا استقرار لإسرائيل بدون إقامة الدولة الفلسطينية

وكالات



قال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، إن بلاده تعوّل على دور الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل لإجبارها على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار لإسرائيل أو المنطقة دون قيام دولة فلسطينية.



ووصف "عبد العاطي"، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" مساء الجمعة، ما يجري في السودان بأنه "تدمير لمقدرات الشعب واستهداف للبنية التحتية"، معبّراً عن قلق مصر العميق إزاء تطورات الوضع هناك.



وأكد الوزير المصري أن روسيا تُعد "قوة كبرى"، مشيراً إلى متانة العلاقات بين القاهرة وموسكو، واستمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حول مختلف القضايا الإقليمية.



كما أعرب عبد العاطي عن قلق مصر من ما وصفه بـ"المشاكل الطائفية" في سوريا، وجدّد رفض بلاده لأي تدخلات عسكرية إسرائيلية في الأراضي السورية.