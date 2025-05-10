وزير الخارجية الإيراني: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ونعتبر الحصول عليه أمر محرم

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن المنطقة بحاجة اليوم إلى التفاهم والتضامن والتعاضد أكثر من أي وقت مضى، مشددًا على إيمان بلاده بمبدأ الحوار وأهمية تحقيق الوفاق الإقليمي.

وأضاف عراقجي في تصريحات صحفية، أن إسرائيل ألغت فكرة حل الدولتين وتسعى لتهجير الشعب الفلسطيني، محذرًا من التوسع العدواني الإسرائيلي في المنطقة، ومؤكدًا أن التصدي لأفعال إسرائيل "واجب أخلاقي يقع على عاتق حكومات المنطقة".

وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد الوزير أن إيران تعتبر الحصول على سلاح نووي "أمرًا محرّمًا" ولا تسعى إلى امتلاكه، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة والصين وأوروبا "بحسن نية"، لكنها "لن تتنازل عن حقوق شعبها النووية".

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده وافقت على مقترح عمان بعقد الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن يوم الأحد المقبل.