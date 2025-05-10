عائلات الأسرى الإسرائيليين تحذر من ضياع "فرصة القرن" وتطالب بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق

وكالات



حذرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين من أن إسرائيل "ستضيع فرصة القرن"، مناشدة الحكومة لصنع التاريخ وإنهاء الحرب، ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم"، العبرية عن العائلات قولها إن استراتيجية الحكومة الحالية قد تنهار، مما قد يمهد الطريق لهزيمة كاملة.



ودعت العائلات في بيان صحفي، الحكومة إلى تبني اتفاق يؤدي إلى إنهاء الحرب وإعادة جميع الأسرى، معتبرة أن الفرصة التاريخية تضيع بسبب الإصرار على مواصلة القتال والتخلي عن الأسرى.



وطالبت العائلات بوقف الحرب واستغلال الفرصة الإقليمية المتاحة لإعادة المختطفين، مشددة على أن إعادة الأسرى شرط لتحقيق النصر واستعادة ثقة الجمهور بالحكومة.



وفي تصريح لافت، قال قريب أحد الأسرى إن "العدو المركزي ليس حماس، بل بنيامين نتنياهو الذي يفكك أسس الدولة الديمقراطية"، في انتقاد مباشر لرئيس الوزراء الإسرائيلي وسياسته تجاه ملف الأسرى والحرب.



وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض مساء أمس الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة المنطقة و إجراء جولة في كل من السعودية وقطر والإمارات خلال الأسبوع الحالي.