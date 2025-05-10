بوتين: التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين

(د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن التسوية المستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس حل الدولتين.

وأكد بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن روسيا تولي اهتماما خاصا للعلاقات مع فلسطين، وأن الشعبين الروسي والفلسطيني تربطهما علاقات صداقة، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأعرب بوتين عن قلق روسيا إزاء الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع عباس: "تربط شعبينا علاقات صداقة متينة. نتابع بقلق وتعاطف الأحداث المأساوية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتي أودت بحياة أكثر من 51 ألف شخص".

وأكد بوتين أن تسوية مستدامة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ممكنة على أساس مبدأ الدولتين لشعبين.

وقال بوتين خلال الاجتماع: "لطالما كنا على قناعة بأن السلام المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قانوني دولي معترف به، والذي يفترض إنشاء دولتين لشعبين".

وأضاف بوتين، أن "قرارات حظر وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تفاقم الوضع في المنطقة".

وأشار بوتين إلى أنه "للأسف، الوضع يزداد سوءا. لقد تحدثت للتو عن أزمة إنسانية، كارثة. وبالطبع، يتفاقم هذا الوضع بسبب قرارات حظر حتى المساعدات الإنسانية، وتوريد السلع الأساسية والكهرباء إلى قطاع غزة، وهو أمر مقلق للغاية".

واقترح الرئيس الروسي على نظيره الفلسطيني، مناقشة إجراءات إضافية محتملة من جانب روسيا لتهدئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وبدوره أعرب عباس، عن شكره لبوتين على دعم روسيا للشعب الفلسطيني.

وقال عباس خلال محادثاته مع الرئيس الروسي: "نشكر روسيا الاتحادية على مواقفها ومواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية في المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها. نعلم جيدا أن روسيا تدعم دائما العدالة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقانون الدولي".

وتابع عباس بالقول: "إنه لشرف عظيم لنا أن نشارك في احتفالات النصر على الفاشية. نعلم أن شعوب الاتحاد السوفيتي هي التي دفعت أغلى ثمن لتحقيق هذا النصر، لكننا نؤمن بأن هذا أيضًا عيد للشعب الفلسطيني، وعلينا أن نحتفل بهذا التاريخ معا".

ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أول أمس الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية.