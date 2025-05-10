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الكويت ترحب باتفاق وقف النار بين الهند وباكستان

08:30 م السبت 10 مايو 2025

وزارة الخارجية الكويتية

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(د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، معربة عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في إعادة الأمن والاستقرار إلى الإقليم.

وذكرت الخارجية في بيان اليوم السبت: "تشيد دولة الكويت بالجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وكافة الدول الأخرى في الوساطة والتقريب بين الجانبين للتوصل إلى هذا الاتفاق الهام".

وأضافت: "تؤكد دولة الكويت مجدداً موقفها الثابت والداعم للحوار والحلول الدبلوماسية سبيلاً لتسوية الخلافات والنزاعات على المستويين الإقليمي والدولي".

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