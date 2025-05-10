رئيس الوزراء الباكستاني: قبلنا وقف إطلاق النار مع الهند حرصا على السلام والاستقرار الإقليميين

وكالات



أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن تقدير بلاده للولايات المتحدة الأمريكية لتسهيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع الهند، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في جنوب آسيا.



أكد "شريف" في تصريحات صحفية، أن باكستان قبلت بوقف إطلاق النار حرصًا منها على دعم الأمن الإقليمي وتهيئة بيئة مناسبة لحل النزاعات العالقة، كما وجه شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "قيادته ودوره الاستباقي" في دعم جهود إحلال السلام بالمنطقة.



وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني، بمساهمات كل من السيناتور جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، واصفًا جهودهما بأنها "قيمة" وأسهمت بشكل كبير في دفع مسار التهدئة، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار يمثل "بداية لحل القضايا التي أرقت المنطقة ومنعتها من المضي نحو السلام والازدهار".



تأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار فوري بين كل من الهند وباكستان، وذلك بعد موجة من التوترات التي شهدها إقليم كشمير مؤخرًا.