مظاهرات في 60 مدينة ألمانية غدًا للتنديد باليمين المتطرف وحظر حزب البديل

برلين - (د ب أ)

أُعلن عن تنظيم مظاهرات في أكثر من 60 مدينة ألمانية غدًا الأحد للتنديد بالتطرف اليميني وللمطالبة بحظر حزب "البديل من أجل ألمانيا".

يأتي ذلك بعد أن دعا كل من شبكة "معًا ضد اليمين" ومبادرة "الدفاع عن الكرامة الإنسانية حظر حزب البديل الآن"، إلى يوم عمل وطني مشترك، ومن المقرر أن تنطلق الفعالية المركزية في برلين عند الساعة الرابعة مساءً أمام بوابة براندنبورج، شعار العاصمة الألمانية.

ويطالب المنظمون الحكومة الألمانية بالشروع فورًا في إجراءات حظر الحزب، وكان المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) أعلن في مطلع الشهر الجاري عن تصنيف حزب البديل على أنه "حالة مؤكدة لحزب ذي مساعٍ يمينية متطرفة".

وفي المقابل، طعن الحزب على هذا التصنيف بتقديم طلب مستعجل لدى المحكمة الإدارية المختصة في كولونيا، وحتى صدور قرار المحكمة، علّقت الاستخبارات الداخلية هذا التصنيف الجديد، وتواصل في الوقت الحالي اعتبار الحزب مجرد "حالة مشتبه بها".