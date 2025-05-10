الأمم المتحدة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

وكالات

رحبت الأمم المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، معتبرة أنه "خطوة إيجابية باتجاه إنهاء الأعمال العدائية الراهنة وتخفيف التوترات".

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن أمله في أن يسهم الاتفاق في تحقيق السلام الدائم ودعم بيئة مواتية لمعالجة القضايا العالقة الأوسع بين الدولتين.

وأكد جوتيريش، في بيان اليوم السبت، أن الأمم المتحدة تقف مستعدة لدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعرب عن القلق البالغ - في السادس من مايو الحالي- إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية. ودعا إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس العسكري من الهند وباكستان.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الحالي، أكد جوتيريش على الحاجة لتجنب المواجهات العسكرية التي قد تخرج بسهولة عن نطاق السيطرة، قائلًا: "الآن هو وقت ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن حافة الهاوية".