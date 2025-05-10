بعد ساعات من إعلانه.. الهند تتهم باكستان بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

وكالات

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب) عن مصدر حكومي هندي قوله، إن باكستان خرقت اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة إقليم جامو وكشمير، إنه سُمِع دوي انفجارات في أنحاء مدينة سريناجار الهندية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأفادت "رويترز"، بهجمات بأن طائرات مسيرة تستهدف بلدة في جامو الهندية بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان.

وقبل ساعات، أعلنت كلا من الهند وباكستان وقف إطلاق النار الفوري بينهما، الذي بدأ صباح الأربعاء الماضي بعدما شنت الهند هجمات عسكرية مفاجئة على 9 مواقع في باكستان والشطر الذي تديره إسلام آباد من كشمير، وقالت نيودلهي إنها استهدفت، في عمليتها التي سمتها بـ"سندور"، مواقع "البنية التحتية الإرهابية" لجماعة "لشكر طيبة" بعد أن فشلت باكستان في التحرك ضد الجماعات المتمركزة في أراضيها والتي تقف وراء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 26 سائحًا بمنطقة باهالجام في جامو الشهر الماضي.

ومن جانبها، نفت باكستان ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود ويرسلان طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين مما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصًا حتى يوم أمس الجمعة.