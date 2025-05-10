قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

وكالات

رحّبت دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان بشكل كامل وفوري، برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، أن هذا الاتفاق يعكس حكمة باكستان والهند وحرصهما على السلام وحل كافة القضايا العالقة بينهما عبر حوار بنّاء يفضي إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة، بما يعزّز أمن واستقرار المنطقة.

كما أعربت الخارجية القطرية، عن تقدير دولة قطر الكامل لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في التوصل لهذا الاتفاق، معبّرة في هذا السياق عن دعمها التام لكافة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وتوطيد السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي.