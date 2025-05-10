عباس: نشكر روسيا على تقديم 30 ألف طن من القمح وسنرسل كامل الكمية لغزة

وكالات

شكر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، روسيا على مواقفها الدائمة مع القضية الفلسطينية، قائلًا: "نشكركم على تقديم 30 ألف طن من القمح الروسي وسنرسل كامل الكمية إلى قطاع غزة".

وأكد عباس، أن الشعب الفلسطيني لا يريد أكثر من تطبيق قرارات الشرعية الدولية.

ومن جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه للقضية الفلسطينية، قائلًا: "نراقب الأحداث المأساوية في فلسطين ونحاول أن نقدم العون بشكل مستمر. وندعم حل الدولتين".

وأكد بوتين، أن روسيا قدمت نحو 800 طن من المساعدات للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الأوضاع تزيد سوءًا في الشرق الأوسط.

وشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، بدعوة رسمية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية، إلى جانب عدد كبير من رؤساء وزعماء دول العالم، والتي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو.