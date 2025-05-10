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"رفيقي وضعه الصحي صعب".. القسام تنشر مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي

07:02 م السبت 10 مايو 2025

كتائب القسام

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وكالات

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطعا لأسير إسرائيلي لديها قال فيه "أنا الأسير رقم 21 وهذا هو الأسير رقم 22، رفيقي وضعه الصحي والنفسي صعب جداً".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن والد أسير ظهر بالفيديو قوله إن "الأخبار عن تناقص عدد الأسرى الأحياء صدمة ويجب إنهاء الحرب".

وتابع والد الأسير: "أخشى اتساع رقعة القتال واحتمال تعرض الأسرى للأذى".

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كتائب القسام حماس أسير إسرائيلي قطاع غزة
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