بوتين: نراقب الأحداث المأساوية في فلسطين وندعم حل الدولتين

وكالات

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه للقضية الفلسطينية، قائلًا: "نراقب الأحداث المأساوية في فلسطين ونحاول أن نقدم العون بشكل مستمر. وندعم حل الدولتين".

وأكد بوتين، أن روسيا قدمت نحو 800 طن من المساعدات للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الأوضاع تزيد سوءًا في الشرق الأوسط.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الكرملين، الذي شارك في احتفال الذكرى الـ80 لعيد النصر على النازية.