ميدفيديف يرفض مقترح أوكرانيا بشأن وقف إطلاق النار

موسكو - (د ب أ)

رفض أحد أبرز المسؤولين الروس، وبألفاظ نابية، مقترح أوكرانيا بشأن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما يبدأ بعد غد الإثنين.

وسخر دميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي حاليا، من الخطة في منشور على منصة "إكس"، وكتب بالإنجليزية: "يمكنكم أن تدفعوا بخطط السلام هذه في مؤخراتكم ذات هويات النوع الاجتماعي المختلطة!".

وجاء مقترح وقف إطلاق النار في الوقت الذي زار فيه كل من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من فرنسا، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك العاصمة كييف اليوم السبت لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحذر القادة من أن رفض روسيا للخطة سيقابَل بفرض عقوبات إضافية.

وكتب ميدفيديف، المعروف باستخدامه المتكرر للغة التصعيدية: "كان من المفترض أن يناقش ماكرون وميرتس وستارمر وتوسك السلام في كييف، لكنهم بدلا من ذلك يطلقون التهديدات ضد روسيا."

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبل صدور هذا التحذير، إن روسيا لن تتأثر بالعقوبات، مضيفا أن أي وقف لإطلاق النار لا يجب أن يسمح لكييف بإعادة تمركز قواتها، كما اشترط وقف شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا كشرط أساسي للنظر في هدنة الثلاثين يوما.