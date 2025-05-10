استعدادًا للقمة العربية.. العراق يمنع التظاهرات ويهدد باعتقال المخالفين

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، منع تنظيم أي تظاهرة خدمية أو غيرها في العاصمة بغداد حتى العشرين من مايو الجاري، فيما أكدت أن القوات الأمنية سخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق.

وقالت الداخلية العراقية، بيان اليوم السبت، إن "القوات الأمنية العراقية منذ اللحظة الأولى لإعلان موعد انعقاد القمة العربية في بغداد، شرعت بخطواتها لتأمين هذا الحدث المهم، الذي سيعكس الصورة الحقيقية للبلد في كل شيء"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان "بالتزامن مع قرب انعقاد القمة العربية، زاد انشغال القوات الأمنية بالاستعداد لإنجاح هذه المناسبة، وسخرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق".

وشددت الوزارة، على"عدم تنظيم أي تظاهرة مهما كانت الأسباب خدمية أو غيرها، ولن تكون هناك أي رخصة للتظاهر، وأي محاولة ستكون خلافًا للقانون"، مؤكدة أن "هناك تعليمات صدرت بإلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر اعتبارًا من يوم 11 مايو الحالي ولغاية 20 من الشهر ذاته".

وقالت الداخلية العراقية، إن "القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي متظاهر يحاول إشغال القوات الأمنية عن واجباتها المكلفة بها خلال هذه الفترة".

ومن المقرر أن تُعقد القمة العربية الرابعة والثلاثون في العاصمة العراقية بغداد يوم السبت الموافق 17 مايو 2025، برئاسة الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد.