مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت 10 مايو 2025، بالإعلان عن وقف إطلاق النار وخفض التصعيد بين الهند وباكستان، والذي جاء بوساطة أمريكية، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تهدئة التوترات في جنوب آسيا.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أن الاتفاق يشكل خطوة هامة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، معربة عن تطلعها لالتزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق بما يسهم في بناء الثقة المتبادلة، ويحقق تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني في السلام والتنمية.

وشددت القاهرة على تمسكها بأهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية، معتبرة الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية النزاعات. كما أعربت عن أملها في أن يُسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في دعم السلم والأمن الدوليين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على أهمية الدور الأمريكي في الدفع نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.