إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة

06:23 م السبت 10 مايو 2025

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت 10 مايو 2025، بالإعلان عن وقف إطلاق النار وخفض التصعيد بين الهند وباكستان، والذي جاء بوساطة أمريكية، معتبرة أن الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا نحو تهدئة التوترات في جنوب آسيا.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أن الاتفاق يشكل خطوة هامة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، معربة عن تطلعها لالتزام الطرفين بتنفيذ الاتفاق بما يسهم في بناء الثقة المتبادلة، ويحقق تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني في السلام والتنمية.

وشددت القاهرة على تمسكها بأهمية الحلول السلمية للأزمات الدولية، معتبرة الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية النزاعات. كما أعربت عن أملها في أن يُسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان في دعم السلم والأمن الدوليين، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على أهمية الدور الأمريكي في الدفع نحو التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية مصر وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان الهند وباكستان الهند باكستان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وتدعو للتهدئة في غزة