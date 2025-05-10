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وزير الخارجية البريطاني: وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان "مرحب به بشدة"

06:12 م السبت 10 مايو 2025

ديفيد لامي

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وكالات

أشاد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الهند وباكستان ووصفه بأنه "موضع ترحيب كبير".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني في منشور له عبر منصة إكس: "أحثّ الطرفين على مواصلة هذا النهج، تهدئة التصعيد في مصلحة الجميع".

وفي السياق ذاته، قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وقف إطلاق النار المعلن "يشكل خطوة حيوية نحو خفض التصعيد".

وأضافت: "يجب بذل كل الجهود لضمان احترامه".

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ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني الاتحاد الأوروبي الهند وباكستان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان
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