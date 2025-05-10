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السعودية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

06:03 م السبت 10 مايو 2025

المملكة العربية السعودية

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وكالات
رحبت وزارة الخارجية السعودية، باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، معربة عن تفاؤلها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة.
وأشادت المملكة العربية السعودية بتغليب الطرفين للحكمة وضبط النفس، مجددة في هذا الصدد دعمها لحل الخلافات بالحوار والسبل السلمية، انطلاقًا من مبادئ حسن الجوار، وبما يحقق السلام و الازدهار للبلدين ولشعبيهما.
وأجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، اتصالين هاتفيين، بكل من نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية الباكستاني إسحاق دار، بهدف تهدئة التوترات بين نيودلهي وإسلام أباد ووقف التصعيد، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية بين الطرفين.
وكان وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، قد أكد أن السعودية شاركت في محادثات وقف إطلاق النار بين باكستان والهند.

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وقف اطلاق النار الهند وباكستان السعودية
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