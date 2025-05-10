رويترز: استئناف عمليات الخطوط الجوية الباكستانية بعد رفع الحظر المفروض على الرحلات

وكالات



أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن عمليات الخطوط الجوية الباكستانية ستستأنف عملياتها اليوم بحلول الساعة 10 مساء، وذلك بعد رفع الحظر المفروض على الرحلات.



وفي السياق ذاته أعلنت وكالة الأنباء الباكستانية، عن استعادة كاملة للأجواء الباكستانية، مشيرًة إلى أن جميع المطارات متاحة لعمليات الطيران الاعتيادية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني في باكستان، في وقت سابق من اليوم السبت، تمديد إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة، على خلفية تصاعد التوتر العسكري بين البلدين الجارتين باكستان والهند.



وكان من المقرر حسب بيان الهيئة، أن "المجال الجوي الباكستاني سيبقى مغلقا أمام جميع أشكال الرحلات حتى الأحد الساعة 12 ظهرًا".



ويأتي استئناف الخطوط الجوية الباكستانية لعملياتها بعد إعلان ترامب، اليوم السبت، أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار فوري بعد وساطة أمريكية، مضيفًا "وأهنئ كلا البلدين على استخدام العقل لإنهاء الأمر".