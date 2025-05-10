من هي اللبنانية التي اختارها ترامب في منصب المدعي الفيدرالي الأمريكي؟

وكالات

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جانين فارس بيرو، الأمريكية من أصل لبناني ومذيعة شبكة "فوكس نيوز"، لتولي منصب المدعي العام الفيدرالي الأعلى في العاصمة واشنطن بشكل "مؤقت"، عقب فتح وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا بحق المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، التي لاحقت ترامب قضائيًا خلال السنوات السابقة قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وأعلن ترامب، في منشور عبر منصته الاجتماعية التي يمتلكها "تروث سوشيال"، تعيين بيرو، التي يُطلق عليها اسم "القاضية جانين"، وذلك بعدما اضطر إلى سحب اسم مرشحه الأول، إد مارتن، الذي فشل في حشد التأييد داخل مجلس الشيوخ.

وقال ترامب في المنشور إن "جانين مؤهلة تمامًا لهذا المنصب. إنها في مستوى فريد من نوعه"، مشيدًا بخبرتها القضائية والإعلامية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وعبَّر بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي الجمهوريين عن دعمهم لجانين بيرو، وبينهم السيناتور توم تيليس الذي عارض ترشيح مارتن. وقال: "لدى جانين بيرو مسيرة طويلة وحافلة في مجال الادعاء العام". بينما وصفها السيناتور ليندسي جراهام بأنها "خيار رائع وناجح".

من هي جانين بيرو؟

تنحدر بيرو (73 عامًا) من بلدة بصاليم في جبل لبنان، و انضمت إلى شبكة "فوكس نيوز" في عام 2006، وتُشارك حاليًا في تقديم برنامج The Five، الليلي الإسبوعي. ووصفتها الشبكة الأمريكية في بيان بأنها "إضافة رائعة لبرنامج ذا فايف على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومضيفة محبوبة منذ فترة طويلة في (فوكس نيوز ميديا)، وساهمت بشكل كبير في نجاحنا طوال فترة عملها التي استمرت 14 عامًا".

ويُشار إلى أن بيرو ليست المذيعة الوحيدة التي يعينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شبكة "فوكس نيوز"، إذ عيّن ترامب أيضًا، بيت هيجسيث، وزير الدفاع الأمريكي الحالي، ووزير النقل شون دافي، كمذيعين في الشبكة ذاتها.

وخلال برنامجها التلفزيوني، دافعت بيرو عن ترامب. ومنذ أيامها كمدعية عامة في نيويورك، لم تُخفِ بيرو دعمها لترامب، وشاركت في حملاته لانتقاد القضاء الأمريكي وخصومه السياسيين.

وفي عام 2005، استقالت جانين بيرو من منصبها مدعية عامة في نيويورك، ودعمت جهود ترامب للانتقام ممن يُفترض أنهم "خصوم سياسيين"، مؤيدة انتقاده للقضاة الفيدراليين الذين ألغوا سياسات الهجرة وغيرها.

وبموجب منصبها الجديد، ستُشرف بيرو في الوقت الحالي على مكتب قاد بعضًا من أكثر المحاكمات السياسية إثارة للجدل في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ومنها محاكمات عدد من حلفاء دونالد ترامب، ما وضع المكتب في مرمى نيران الرئيس، الذي لم يذكر ما إذا كان يفكر في ترشيح جانين بيرو لهذا المنصب بشكل دائم.

وجاء اختيار جانين بيرو، في غضون التحقيق الجنائي الذي فتحته وزارة العدل مع المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، بتهمة ادعائها أن مقر إقامتها الرئيسي هو منزل العائلة في فيرجينيا، بهدف الحصول على شروط قرض أفضل.

وأكّد مصدر مطلع لوسائل إعلام أمريكية، أن هيئة محلفين في فيرجينيا أصدرت أوامر استدعاء تتعلق بالاتهامات ضد جيمس.

وكانت المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، قد رفعت قضية ضد الرئيس الأمريكي وشركته، قائلة إن ترامب زوّر سجلات تجارية للحصول على شروط قروض أفضل، أثناء ترشحه. وأصدر القاضي حكمًا بدفع مئات الملايين، لكن ترامب لا يزال يستأنف الحكم.