الهند تتهم باكستان بنشر معلومات مضللة خلال العملية العسكرية

وكالات

قالت وزارة الدفاع الهندية، إنه تم التوصل إلى تفاهمات لوقف كل العمليات العسكرية مع باكستان جوًا وبرًا وبحرًا، متهمة باكستان بنشر معلومات مضللة خلال العملية العسكرية.

ذكرت الدفاع الهندية، أن هجماتها استهدفت "المواقع الإرهابية" ولم تستهدف أي مواقع دينية، وفق قولها، مضيفة "ألحقنا أضرارًا بمنشآت عسكرية على طول خط المواجهة مع باكستان".

وأكدت وزارة الدفاع الهندية، أن نيودلهي ستلتزم بوقف إطلاق النار وستبقى مستعدة لإطلاق أي عمليات ضرورية للدفاع عن نفسها.

ومن جانبه، قال وزير خارجية الهند، سوبراهمانيام جايشانكار، إن بلاده توصلت مع باكستان إلى تفاهم بشأن وقف إطلاق النار والعمل العسكري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف وزير الخارجية الهندي، "نيودلهي حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وستواصل القيام بذلك".

وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق على بدء وقف إطلاق النار مع باكستان في الساعة الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.