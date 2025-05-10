بريطانيا وفرنسا: سنفرض عقوبات على روسيا إذا رفضت وقف النار في أوكرانيا

وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هناك وحدة في المواقف فيما يتعلق بوقف إطلاق نار غير مشروط في أوكرانيا لمدة 30 يومًا، مضيفًا "يجب التوضيح أن وقف إطلاق النار المقترح في أوكرانيا غير مشروط وستكون هناك عقوبات إذا لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه "يجب علينا جميعًا دعم مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا لمدة 30 يومًا وزيادة الضغوط على روسيا".

وأوضح ماكرون، أنه من المهم مناقشة آلية مراقبة وقف إطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، ومن المهم أيضًا مشاركة الولايات المتحدة في مراقبة وقف إطلاق النار.

وتابع الرئيس الفرنسي: "علينا تجهيز حزمة من العقوبات إذا انتهكت روسيا اتفاق وقف إطلاق النار مع أوكرانيا".

ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عن دعم الاتحاد الأوروبي بقوة الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق نار "غير مشروط" لمدة 30 يومًا في أوكرانيا والذي قد يمهد الطريق لمحادثات سلام هادفة.

وقال كوستا: "مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار في أوكرانيا".

ويشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، بالعاصمة الأوكرانية كييف، في قمة لقادة "تحالف الراغبين" بهدف تقديم الدعم لأوكرانيا.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي عقب اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، "إن لم تُحترم الهدنة فإن أمريكا وشركائها سيفرضون المزيد من العقوبات".

من جانبه، علق زيلينسكي قائلًا إن "أوكرانيا مستعدة لهدنة 30 يومًا تبدأ من الآن"، مشيرًا إلى أنه أبلغ ترامب باستعداد أوكرانيا لإجراء محادثات مع روسيا "بأي صيغة كانت" من أجل السلام.