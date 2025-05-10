أطباء السودان: مقتل وإصابة 58 شخصًا في قصف الدعم السريع سجن الأبيض



وكالات

أفادت شبكة أطباء السودان، اليوم السبت، بمقتل 21 شخصًا وإصابة 47 آخرين بجروح متفاوتة، جراء هجوم بطائرات مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدف سجن مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وقالت الشبكة، إن القصف، الذي وصفته بـ"المتعمد"، استهدف مرافق مدنية، بينها السجن الكبير الذي يضم نحو 5 آلاف نزيل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأدانت شبكة أطباء السودان، في بيان لها اليوم، "الاستهداف المتكرر والمتعمد من قبل الدعم السريع للبنية التحتية المدنية بمدينة الأبيض"، معتبرة ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت الشبكة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بممارسة ضغوط فورية على قيادة قوات الدعم السريع لوقف هذه الانتهاكات التي تطال المدنيين العزل والمراكز ذات الكثافة السكانية العالية.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، يشهد السودان موجة عنف واسعة النطاق، شملت قصفًا متكررًا للأحياء السكنية ومرافق مدنية في العاصمة الخرطوم والولايات الآخرى.