الاتحاد الأوروبي: ندعم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق نار لـ30 يومًا في أوكرانيا

وكالات

أعرب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عن دعم الاتحاد الأوروبي بقوة الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق نار "غير مشروط" لمدة 30 يومًا في أوكرانيا والذي قد يمهد الطريق لمحادثات سلام هادفة.

وقال كوستا: "مستعدون لفرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم تلتزم بوقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه على روسيا الموافقة على وقف إطلاق نار "غير مشروط" لمدة 30 يومًا لإفساح المجال لمحادثات سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

ومن جانبه، ذكر وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، اليوم السبت، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا، أجروا اتصالًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال سيبيا، إن المحادثة الهاتفية بين القادة الأوروبيين والرئيس الأمريكي كانت مثمرة وتناولت جهود السلام، مشيرًا إلى أن كييف وجميع حلفائها مستعدون لوقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 30 يومًا اعتبارًا من يوم الاثنين.

وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار وكانت هناك آلية مراقبة فعالة فإن وقفًا مستدامًا لإطلاق النار وإجراءات بناء الثقة قد تمهد الطريق لمحادثات السلام".

ويشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، بالعاصمة الأوكرانية كييف، في قمة لقادة "تحالف الراغبين" بهدف تقديم الدعم لأوكرانيا.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي عقب اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، "إن لم تُحترم الهدنة فإن أمريكا وشركائها سيفرضون المزيد من العقوبات".

من جانبه، علق زيلينسكي قائلًا إن "أوكرانيا مستعدة لهدنة 30 يومًا تبدأ من الآن"، مشيرًا إلى أنه أبلغ ترامب باستعداد أوكرانيا لإجراء محادثات مع روسيا "بأي صيغة كانت" من أجل السلام.