ترامب: الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار فوري



وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قوله: "يسرني أن أعلن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق نار فوري".

وأعلن ترامب، اليوم السبت، أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار فوري بعد وساطة أمريكية، مضيفًا "وأهنئ كلا البلدين على استخدام العقل لإنهاء الأمر".

وشنت الهند، صباح يوم الأربعاء الماضي، هجمات عسكرية مفاجئة على 9 مواقع في باكستان والشطر الذي تديره إسلام آباد من كشمير، وقالت نيودلهي إنها استهدفت، في عمليتها التي سمتها بـ"سندور"، مواقع "البنية التحتية الإرهابية" لجماعة "لشكر طيبة" بعد أن فشلت باكستان في التحرك ضد الجماعات المتمركزة في أراضيها والتي تقف وراء الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 26 سائحًا بمنطقة باهالجام في جامو الشهر الماضي.

ومن جانبها، نفت باكستان ضلوعها في الهجوم، لكن البلدين يتبادلان إطلاق النار والقصف عبر الحدود ويرسلان طائرات مسيرة وصواريخ إلى مجالهما الجوي منذ ذلك الحين مما أسفر عن مقتل نحو 48 شخصًا حتى يوم أمس الجمعة.