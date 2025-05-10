وزير الخارجية الألماني يعتزم تعزيز الأمن في البلطيق بعد أعمال التخريب الأخيرة

أوسنابروك (ألمانيا)- (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عن رغبته في تعزيز الأمن في منطقة البلطيق بأكملها، وذلك في ضوء وقوع ما يُشْتَبَه في أنه أعمال تخريب في بحر البلطيق في الفترة الأخيرة.

وفي مقابلة مع صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي:" أرى أن منطقة بحر البلطيق برمتها لم تحظَ حتى الآن سوى بقدر أقل من اللازم من الاهتمام من جانب الرأي العام، وأود أن أوجّه التركيز نحوها بشكل أكبر خلال فترة ولايتي".

ورأى فاديفول أن "الوضع حرج، وهذا واضح للعيان"، مشيرا إلى ما حدث من تدمير متعمد لكابلات بيانات بين دول البلطيق والدول الاسكندنافية، بالإضافة إلى إزالة عوامات حدودية في منطقة البلطيق. كما تحدث الوزير الألماني عما وصفه بالانتهاكات الروسية للمجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، و"السلوك العدواني" للبحرية الروسية. وقال: "من الواضح إذًا أننا نعيش في منطقة معرضة للخطر".

وأضاف فاديفول: " الأمر البديهي أن تحظى ولاية شلزفيج-هولشتاين (الواقعة أقصى شمال ألمانيا على بحر البلطيق) بأهمية استراتيجية إذا أردنا جعل منطقة بحر البلطيق أكثر أمانًا". وقال إنه لهذا السبب هناك أيضًا تفكير داخل وزارة الدفاع الألمانية لتعزيز مواقع الجيش في شمال البلاد.

وفيما يخص أوكرانيا، صرّح الوزير الألماني بأن الجمهورية السوفيتية السابقة لديها فرصة للانضمام إلى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. وقال: "لقد اتفقنا جميعًا داخل الناتو على أن أوكرانيا تسير في طريقها نحو الانضمام إلى الحلف، وأن هذا الطريق لا رجعة فيه".

ومع ذلك، كان المستشار ميرتس أشار قبل انتخابه إلى أنه يجب إنهاء الحرب في أوكرانيا قبل انضمامها إلى الحلف.