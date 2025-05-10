وزير الخارجية الأوكراني: زيلينسكي وقادة أوروبيون أجروا اتصالًا مثمرًا مع ترامب

وكالات

قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا، أجروا اتصالًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر سيبيا، أن المحادثة الهاتفية بين القادة الأوربيين والرئيس الأمريكي كانت مثمرة وتناولت جهود السلام، مشيرًا إلى أن كييف وجميع حلفائها مستعدون لوقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 30 يومًا اعتبارًا من يوم الاثنين.

وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "إذا وافقت روسيا على وقف إطلاق النار وكانت هناك آلية مراقبة فعالة فإن وقفًا مستدامًا لإطلاق النار وإجراءات بناء الثقة قد تمهد الطريق لمحادثات السلام".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي عقب اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يومًا، مع فرض عقوبات على الدولة التي تنتهكه.

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال" التي يمتلكها، "إن لم تُحترم الهدنة فإن أمريكا وشركائها سيفرضون المزيد من العقوبات".

من جانبه، علق زيلينسكي قائلًا إن "أوكرانيا مستعدة لهدنة 30 يومًا تبدأ من الآن"، مشيرًا إلى أنه أبلغ ترامب باستعداد أوكرانيا لإجراء محادثات مع روسيا "بأي صيغة كانت" من أجل السلام.