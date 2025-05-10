الجيش الهندي: باكستان استهدفت معبدًا هندوسيًا في ضرباتها العسكرية

وكالات

قال الجيش الهندي إن العملية العسكرية التي نفذتها باكستان ردًا على الضربات الهندية استهدفت "أماكن عبادة"، من بينها معبد هندوسي.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان: "تم إرسال العديد من الطائرات المسيّرة المسلحة خلال الليل، ما عرض حياة المدنيين وأماكن العبادة للخطر".

وأشارت الوزارة إلى أن أحد المواقع المستهدفة كان معبد شامبو، وهو موقع ديني شهير في مدينة جامو، الواقعة ضمن كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. كما استُهدفت مناطق سكنية في جامو، بحسب البيان.

وكانت باكستان قد أعلنت في وقت مبكر من صباح السبت، أنها أطلقت عملية عسكرية ضد الهند، ردًا على ضربات صاروخية هندية استهدفت قواعد عسكرية رئيسية، من بينها قاعدة قريبة من العاصمة إسلام آباد.

وسُجلت انفجارات في كشمير الخاضعة للهند، بما في ذلك مدينة سريناغار، كبرى مدن الإقليم، ومدينة جامو