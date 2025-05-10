إعلان

الجيش الهندي: باكستان استهدفت معبدًا هندوسيًا في ضرباتها العسكرية

02:44 م السبت 10 مايو 2025

الجيش الهندي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الجيش الهندي إن العملية العسكرية التي نفذتها باكستان ردًا على الضربات الهندية استهدفت "أماكن عبادة"، من بينها معبد هندوسي.

وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان: "تم إرسال العديد من الطائرات المسيّرة المسلحة خلال الليل، ما عرض حياة المدنيين وأماكن العبادة للخطر".

وأشارت الوزارة إلى أن أحد المواقع المستهدفة كان معبد شامبو، وهو موقع ديني شهير في مدينة جامو، الواقعة ضمن كشمير الخاضعة للإدارة الهندية. كما استُهدفت مناطق سكنية في جامو، بحسب البيان.

وكانت باكستان قد أعلنت في وقت مبكر من صباح السبت، أنها أطلقت عملية عسكرية ضد الهند، ردًا على ضربات صاروخية هندية استهدفت قواعد عسكرية رئيسية، من بينها قاعدة قريبة من العاصمة إسلام آباد.

وسُجلت انفجارات في كشمير الخاضعة للهند، بما في ذلك مدينة سريناغار، كبرى مدن الإقليم، ومدينة جامو

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الهندي باكستان طائرات مسيّرة كشمير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان